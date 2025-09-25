Motociclista fica ferida após colisão com carro em São José

Uma motociclista de 46 anos ficou ferida após acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (25), na região sul de São José dos Campos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao acidente na avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos.
No local, segundo a corporação, houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A mulher apresentava um ferimento corto-contuso no lábio. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro na Vila Industrial.