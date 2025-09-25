25 de setembro de 2025
ACIDENTE

Motociclista fica ferida após colisão com carro em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Olho Vivo do Vale
Atendimento no local do acidente
Atendimento no local do acidente

Uma motociclista de 46 anos ficou ferida após acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (25), na região sul de São José dos Campos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ao acidente na avenida Cidade Jardim, no Bosque dos Eucaliptos.

No local, segundo a corporação, houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. A mulher apresentava um ferimento corto-contuso no lábio. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro na Vila Industrial.

