Policial que atropelou João deve se declarar inocente, diz Sheila

Acusado de direção perigosa por ter causado lesões corporais graves no joseense João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, o policial irlandês Neil Doyle deve se declarar inocente das acusações, o que pode remeter o julgamento para uma instância superiora na Irlanda, com um júri popular.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na manhã desta quinta-feira (25), a defesa de Doyle pediu mais prazo para analisar provas e o julgamento foi adiado pela terceira vez no Tribunal Criminal em Dublin, capital da Irlanda.