Adeus, Michele: mulher desaparecida em SJC é achada morta em rio

Adeus, Michele.

Após ter sido reconhecido pela família, o corpo de Michele Brás Nogueira, de 36 anos, encontrada morta no rio Paraíba, será sepultado na tarde desta quinta-feira (25), em São José dos Campos.

Michele será enterrada às 14h, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, na zona norte da cidade. A família agradeceu as orações e o auxílio nas buscas ao corpo de Michele, que se atirou nas águas do rio no último sábado (20), na área do Alto da Ponte. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (24).