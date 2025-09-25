Adeus, Michele: mulher desaparecida em SJC é achada morta em rio

Adeus, Michele.
Após ter sido reconhecido pela família, o corpo de Michele Brás Nogueira, de 36 anos, encontrada morta no rio Paraíba, será sepultado na tarde desta quinta-feira (25), em São José dos Campos.
Michele será enterrada às 14h, no Cemitério Municipal Maria Peregrina, na zona norte da cidade. A família agradeceu as orações e o auxílio nas buscas ao corpo de Michele, que se atirou nas águas do rio no último sábado (20), na área do Alto da Ponte. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira (24).
Gilda Braz Crisóstomo, 54 anos, mãe de Michele, já não tinha esperança de encontrar a filha com vida, mas queria encontrar o corpo e sepultá-lo com dignidade. “Não tenho mais esperanças de encontrá-la viva", disse Gilda a OVALE durante o período de buscas.
Segundo a mãe, a filha lutava contra a dependência química e foi vista por testemunhas se jogando no rio por volta das 6h.
Prevenção ao suicídio
O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento sigiloso, gratuito e acolhedor em São José dos Campos. O serviço pode ser acessado pelo telefone 188, e também por e-mail ou chat, disponível 24 horas por dia.