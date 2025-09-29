Procurado com extensa ficha criminal é preso em São José

Durante patrulhamento em São José dos Campos, policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem procurado pela Justiça. A ação aconteceu na quarta-feira (24), no bairro Jardim Limoeiro, quando a equipe realizou abordagem ao homem em atitude suspeita.

Nada de ilícito foi localizado em busca pessoal, porém em consulta aos sistemas, foram constatados diversos registros criminais, incluindo roubo de veículos com uso de arma de fogo e tráfico de drogas, além de um mandado de prisão em aberto por falsificação de documentos públicos e falsidade ideológica (Art. 297 e 304 da lei 2848).