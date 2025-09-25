Santuário Nacional apresenta manto e trono da Festa da Padroeira

O Santuário Nacional de Aparecida vai apresentar o manto e o trono de Nossa Senhora Aparecida nesta sexta-feira (26), às 10h. A cerimônia, que antecede as celebrações oficiais da Novena e Festa da Padroeira 2025, acontece no Salão Três Pescadores, localizado no subsolo da Basílica.
A solenidade marca o primeiro grande momento das festividades de outubro, mês dedicado à Mãe e Padroeira do Brasil.
Para este ano, dois novos mantos foram confeccionados pelas Irmãs Carmelitas em Aparecida, inspirados pelas reflexões da equipe de Pastoral do Santuário Nacional, liderada pelo reitor padre Eduardo Catalfo.
Os mantos refletem o tema da Novena e Festa “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida” e trazem símbolos importantes ligados a fé cristã: alfa e ômega, a pomba do Espírito Santo, flores, pedrarias e adornos dourados, elementos que também estão presentes na cúpula do Altar Central do Santuário. Um manto será utilizado na Novena da Tarde e outro na Novena da Noite.
De acordo com a Irmã Regina, representante do Carmelo de Aparecida, a parceria de mais de 13 anos de missão reforça cada ponto do manto com a fé das religiosas. “Que amem mais a Mãe e rezem mais, porque o mundo precisa de oração”, afirmou a religiosa.
O arquiteto e professor Almir José Neto, especialista em arquitetura sacra, assina pela terceira vez o projeto Trono de Nossa Senhora Aparecida, peça central da Novena e Festa da Padroeira. A estrutura e símbolos ligados ao Santuário Nacional como o baldaquino, a pomba do Espírito Santo e formas que remetem ao Ano Jubilar e o acolhimento aos devotos.
O trono é produzido pela marcenaria do Santuário Nacional, valorizando a tradição, a identidade e o cuidado que envolvem cada detalhe da peça.
“O legado que quero deixar com essa obra é sempre a evangelização e que os devotos se sintam tocados e abraçados pelo Espírito Santo e por Nossa Senhora. Sou devoto de Nossa Senhora e faço esse projeto por amor e missão”, disse José Neto, responsável pelo projeto.