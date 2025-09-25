Santuário Nacional apresenta manto e trono da Festa da Padroeira

O Santuário Nacional de Aparecida vai apresentar o manto e o trono de Nossa Senhora Aparecida nesta sexta-feira (26), às 10h. A cerimônia, que antecede as celebrações oficiais da Novena e Festa da Padroeira 2025, acontece no Salão Três Pescadores, localizado no subsolo da Basílica.

A solenidade marca o primeiro grande momento das festividades de outubro, mês dedicado à Mãe e Padroeira do Brasil.

