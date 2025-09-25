Suspeito por morte de Leo Bonafé tem prisão preventiva decretada

O homem de 42 anos preso pela Polícia Civil por envolvimento na execução do advogado criminalista Leonardo Bonafé teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Taubaté.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ele é o terceiro suspeito preso pela polícia por envolvimento no caso. Na última sexta-feira (19), os dois réus acusados de participação no crime foram absolvidos pelo júri popular.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, Carlos Ramon da Silva Gonçalves e Marcelo Henrique Carvalho Coppi não executaram o crime, mas participaram do caso, com preparação e fornecimento do carro aos executores. No entanto, eles foram absolvidos.
Leonardo Bonafé tinha 25 anos e foi morto em 28 de agosto de 2024, no bairro Três Marias, em Taubaté. Ele chegava de carro ao escritório da família, onde trabalhava, quando foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
No final de julho, a polícia prendeu Cristiano Teodoro Ribeiro, 42 anos, conhecido como Crisinho, em cumprimento a um mandado de prisão temporária (30 dias), agora convertido em prisão preventiva (sem prazo estipulado).
Segundo fontes ligadas à investigação, Crisinho foi citado por Carlos Ramon como a pessoa que pegou o carro usado no homicídio. Ele teria sido o homem que dirigia o carro quando o advogado foi morto.
O carro utilizado pelos criminosos foi encontrado poucas horas depois, incendiado, em uma estrada rural da cidade, o que dificultou as investigações iniciais. Leonardo era filho do advogado Flavio Bonafé, que na época também era candidato à prefeitura de São Luiz do Paraitinga.
Crisinho prestou depoimento à Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, que comanda as investigações, em 17 de setembro.
A polícia busca ao menos mais duas pessoas que teriam envolvimento no assassinato do advogado.