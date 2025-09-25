Suspeito por morte de Leo Bonafé tem prisão preventiva decretada

O homem de 42 anos preso pela Polícia Civil por envolvimento na execução do advogado criminalista Leonardo Bonafé teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Taubaté.

Ele é o terceiro suspeito preso pela polícia por envolvimento no caso. Na última sexta-feira (19), os dois réus acusados de participação no crime foram absolvidos pelo júri popular.