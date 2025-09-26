Programa tem 27 cursos gratuitos com inscrições abertas

O programa Qualifica SJC está com inscrições abertas para 27 cursos gratuitos. A iniciativa oferece opções em diversas áreas, como tecnologia, empreendedorismo, comércio e saúde, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
Os interessados precisam ficar atentos, pois alguns cursos estão com os prazos de inscrição próximos do encerramento. Entre os destaques estão o curso de WordPress (Senac), com prazo até domingo (28), e o curso de Recepção e Atendimento em Meios de Hospedagem (Senac), com prazo até a próxima segunda-feira (29). Além disso, para a área de Tecnologia e Empreendedorismo, as inscrições que se encerram na terça-feira (30) incluem os cursos de Inovação e Agilidade: O Futuro do Empreendedorismo (EAD - Senac), Storytelling como Ferramenta de Negócios (EAD - SEBRAE) e Linguagem SQL (Senac).
Cada curso possui um número limitado de vagas, além de horários e locais específicos descritos na página do programa. O serviço é uma oportunidade para o desenvolvimento profissional com foco em capacitação para o mercado de trabalho. Confira a lista completa das oportunidades:
-
Vitrinismo Básico para Varejo - Senac
-
Recepção e Atendimento em Meios de Hospedagem - Senac
-
Inovação e Agilidade: O Futuro do Empreendedorismo - EAD - Senac
Montagem e Manutenção de Microcomputadores - Senac
Storytelling como Ferramenta de Negócios - EAD - Senac
WordPress - Senac
Linguagem SQL - Senac
Assistente de Logística - EAD - CEPHAS
Assistente de Serviços em Comércio Exterior - EAD - CEPHAS
Administração II - SQL Server - Senac
Design Thinking - Senac
E-Commerce - EAD - CEPHAS
Empreendendo seu Negócio - EAD - CEPHAS
Excel Básico - EAD - CEPHAS
Segurança e Medicina no Trabalho - EAD - CEPHAS
Drenagem Linfática Manual - Senac
Assistente de Barbearia - CEPHAS/FUNDHAS
Básico de Mecânica de Bicicletas - CEPHAS/FUNDHAS
Finanças sem Complicação (Educação Financeira Pessoal) - CEPHAS/FUNDHAS
Introdução à Fotografia com Celular e Edição Básica - CEPHAS/FUNDHAS
Introdução a Gestão de Projetos - CEPHAS/FUNDHAS
Vitrine Digital: Venda Mais nas Redes Sociais - Mariana Hammel - QUALIFICA
Fundamentos Python e Inteligência Artificial - SENAI
Marketing Digital com Inteligência Artificial - SENAI
Excel Avançado - SENAI
Instalador de Drywall - SENAI