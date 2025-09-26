Programa tem 27 cursos gratuitos com inscrições abertas

O programa Qualifica SJC está com inscrições abertas para 27 cursos gratuitos. A iniciativa oferece opções em diversas áreas, como tecnologia, empreendedorismo, comércio e saúde, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Os interessados precisam ficar atentos, pois alguns cursos estão com os prazos de inscrição próximos do encerramento. Entre os destaques estão o curso de WordPress (Senac), com prazo até domingo (28), e o curso de Recepção e Atendimento em Meios de Hospedagem (Senac), com prazo até a próxima segunda-feira (29). Além disso, para a área de Tecnologia e Empreendedorismo, as inscrições que se encerram na terça-feira (30) incluem os cursos de Inovação e Agilidade: O Futuro do Empreendedorismo (EAD - Senac), Storytelling como Ferramenta de Negócios (EAD - SEBRAE) e Linguagem SQL (Senac).