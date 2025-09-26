27 de setembro de 2025
QUALIFICA SÃO JOSÉ

Programa tem 27 cursos gratuitos com inscrições abertas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
O programa Qualifica SJC está com inscrições abertas para 27 cursos gratuitos. A iniciativa oferece opções em diversas áreas, como tecnologia, empreendedorismo, comércio e saúde, em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

Os interessados precisam ficar atentos, pois alguns cursos estão com os prazos de inscrição próximos do encerramento. Entre os destaques estão o curso de WordPress (Senac), com prazo até domingo (28), e o curso de Recepção e Atendimento em Meios de Hospedagem (Senac), com prazo até a próxima segunda-feira (29). Além disso, para a área de Tecnologia e Empreendedorismo, as inscrições que se encerram na terça-feira (30) incluem os cursos de Inovação e Agilidade: O Futuro do Empreendedorismo (EAD - Senac), Storytelling como Ferramenta de Negócios (EAD - SEBRAE) e Linguagem SQL (Senac).

Cada curso possui um número limitado de vagas, além de horários e locais específicos descritos na página do programa. O serviço é uma  oportunidade para o desenvolvimento profissional com foco em capacitação para o mercado de trabalho. Confira a lista completa das oportunidades:

  • Vitrinismo Básico para Varejo - Senac

  • Recepção e Atendimento em Meios de Hospedagem - Senac

Inovação e Agilidade: O Futuro do Empreendedorismo - EAD - Senac

  • Montagem e Manutenção de Microcomputadores - Senac

  • Storytelling como Ferramenta de Negócios - EAD - Senac

  • WordPress - Senac

  • Linguagem SQL - Senac

  • Assistente de Logística - EAD - CEPHAS

  • Assistente de Serviços em Comércio Exterior - EAD - CEPHAS

  • Administração II - SQL Server - Senac

  • Design Thinking - Senac

  • E-Commerce - EAD - CEPHAS

  • Empreendendo seu Negócio - EAD - CEPHAS

  • Excel Básico - EAD - CEPHAS

  • Segurança e Medicina no Trabalho - EAD - CEPHAS

  • Drenagem Linfática Manual - Senac

  • Assistente de Barbearia - CEPHAS/FUNDHAS

  • Básico de Mecânica de Bicicletas - CEPHAS/FUNDHAS

  • Finanças sem Complicação (Educação Financeira Pessoal) - CEPHAS/FUNDHAS

  • Introdução à Fotografia com Celular e Edição Básica - CEPHAS/FUNDHAS

  • Introdução a Gestão de Projetos - CEPHAS/FUNDHAS

  • Vitrine Digital: Venda Mais nas Redes Sociais - Mariana Hammel - QUALIFICA

  • Fundamentos Python e Inteligência Artificial - SENAI

  • Marketing Digital com Inteligência Artificial - SENAI

  • Excel Avançado - SENAI

  • Instalador de Drywall - SENAI

