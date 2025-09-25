Embraer e SNC assinam acordo de compra do A-29 Super Tucano

A Embraer e a SNC (Sierra Nevada Corporation), líder mundial em aeroespacial e segurança nacional dos Estados Unidos, anunciaram acordo para a venda de uma aeronave A-29 Super Tucano para a SNC. A venda antecede uma encomenda que será feita por meio do programa do governo norte-americano Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras). O anúncio foi feito durante a Conferência Air, Space & Cyber da Air & Space Forces Association (AFA).
A aeronave será fabricada na linha de produção de defesa da Embraer, localizada em Jacksonville, Flórida. Ao longo de uma década, a SNC e a Embraer trabalharam para entregar quase 50 aeronaves de combate multimissão para forças aéreas em todo o mundo.
O investimento inicial da SNC nesta aeronave permite que o parceiro estrangeiro das empresas inicie imediatamente o treinamento de pilotos após a esperada adjudicação do contrato. Isso também reduz o tempo para a capacidade operacional inicial em até um ano.
“É com grande satisfação que acompanhamos a contínua história de sucesso do A-29, fabricado nos Estados Unidos. O Super Tucano se destaca por oferecer capacidades de ataque leve e multimissão inigualáveis, sendo eficaz e acessível para atender às necessidades das Forças Armadas dos EUA e Aliadas. Paralelamente, estamos confiantes de que nosso relacionamento com a SNC, que já dura mais de 10 anos, continuará a se expandir, especialmente porque um número crescente de clientes FMS demonstra uma demanda cada vez maior por essa capacidade”, disse Frederico Lemos, vice-presidente Comercial da Embraer Defesa & Segurança.
“A SNC é conhecida por investir cedo e frequentemente em programas nos quais acreditamos, para acelerar o progresso e o desempenho de modo a beneficiar quem está na linha de combate”, afirmou Jon Piatt, vice-presidente Executivo da SNC.
“Ao buscar proativamente esta aeronave, temos o prazer de proporcionar uma IOC mais rápida e um tempo de treinamento aumentado para os pilotos que, em breve, voarão esta aeronave. Há muito tempo conhecemos os benefícios do A-29 Super Tucano e, com a crescente demanda FMS em todo o mundo, temos orgulho de continuar oferecendo esta aeronave excepcional aos EUA e seus aliados, e esperamos continuar nosso relacionamento de longa data com a Embraer.”
O A-29 Super Tucano é uma aeronave turboélice versátil e potente, conhecida por seu design robusto e durável, que permite realizar operações a partir de pistas não pavimentadas e em bases avançadas em ambientes austeros e terrenos acidentados. É o líder global em sua categoria, com mais de 600 mil horas de voo.