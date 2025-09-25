Embraer e SNC assinam acordo de compra do A-29 Super Tucano

A Embraer e a SNC (Sierra Nevada Corporation), líder mundial em aeroespacial e segurança nacional dos Estados Unidos, anunciaram acordo para a venda de uma aeronave A-29 Super Tucano para a SNC. A venda antecede uma encomenda que será feita por meio do programa do governo norte-americano Foreign Military Sales (Vendas Militares Estrangeiras). O anúncio foi feito durante a Conferência Air, Space & Cyber da Air & Space Forces Association (AFA).

A aeronave será fabricada na linha de produção de defesa da Embraer, localizada em Jacksonville, Flórida. Ao longo de uma década, a SNC e a Embraer trabalharam para entregar quase 50 aeronaves de combate multimissão para forças aéreas em todo o mundo.