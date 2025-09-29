Festival do Torresmo e Chopp Artesanal em Pindamonhangaba

Pindamonhangaba será o palco do Festival do Torresmo e Chopp Artesanal de 3 a 5 de outubro de 2025. O evento, que promete uma experiência de lazer e gastronomia, acontecerá na Praça 7 de Setembro com entrada gratuita.

O festival, organizado pela ExpoFest Torresmo, contará com cerca de 30 barracas e uma variedade de pratos. O grande destaque é o torresmo, disponível em diversas versões, como de rolo, com costela, em lanches e linguiça, e na clássica porção. Além do carro-chefe, o evento oferece pratos tradicionais da culinária caipira, mineira e nordestina, incluindo costela fogo de chão, arroz carreteiro, feijão tropeiro, baião de dois e galinhada. Para sobremesa, a tradicional cocada de Tatuí, sorvete na chapa, morango do amor e outras opções de doces.