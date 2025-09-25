Brasil: ataque a tiros em escola mata 2 alunos e fere 3

Um ataque a tiros na Escola Estadual Luiz Felipe, no bairro Campos Velhos, em Sobral (CE), deixou ao menos dois alunos mortos e outros três baleados na manhã desta quinta-feira (25). O crime causou pânico entre estudantes, professores e familiares.

De acordo com informações iniciais, os disparos teriam sido feitos por pessoas que estavam do lado de fora da escola. Os corpos das vítimas fatais ficaram no pátio da unidade, enquanto os feridos receberam atendimento de equipes de resgate.