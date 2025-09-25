25 de setembro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Mortes em banheiras de motéis levantam suspeitas

Por Leandro Vaz | Mogi das Cruzes
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Casos aconteceram em banheiras de motel
Casos recentes registrados em motéis de Mogi das Cruzes, ao lado do Vale do Paraíba, e da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, vêm chamando a atenção das autoridades. Em um intervalo de apenas uma semana, três pessoas morreram em banheiras de estabelecimentos paulistas, enquanto um episódio semelhante já havia sido registrado em Santa Catarina no mês anterior.

No dia 13 de setembro, o policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e Luana Ferreira Barbosa, de 33, foram encontrados mortos em uma banheira. Poucos dias depois, em 20 de setembro, Roberto Alves dos Santos Junior, de 44, também foi achado sem vida em outro quarto, no mesmo distrito.

Nos dois casos, a Polícia Civil solicitou exames necroscópicos e toxicológicos, cujos resultados ainda não foram divulgados.

Em 11 de agosto, um episódio semelhante já havia ocorrido em São José, na Grande Florianópolis. A empresária Ana Carolina Silva, de 41 anos, e o policial Jefferson Luiz Sagaz, de 37, foram localizados mortos na suíte 5 de um motel às margens da BR-101.

De acordo com investigação, resquícios de cocaína e outra droga sintética, além de bebidas alcoólicas, foram encontrados no quarto utilizado pelo casal. Apesar de o laudo toxicológico já estar concluído, a Polícia Civil catarinense afirmou que ainda não pode torná-lo público.

