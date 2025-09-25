Mortes em banheiras de motéis levantam suspeitas

Casos recentes registrados em motéis de Mogi das Cruzes, ao lado do Vale do Paraíba, e da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, vêm chamando a atenção das autoridades. Em um intervalo de apenas uma semana, três pessoas morreram em banheiras de estabelecimentos paulistas, enquanto um episódio semelhante já havia sido registrado em Santa Catarina no mês anterior.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No dia 13 de setembro, o policial militar Eduardo Silvestre, de 47 anos, e Luana Ferreira Barbosa, de 33, foram encontrados mortos em uma banheira. Poucos dias depois, em 20 de setembro, Roberto Alves dos Santos Junior, de 44, também foi achado sem vida em outro quarto, no mesmo distrito.