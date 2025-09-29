29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

Adolescente é apreendido portando arma de fogo na região

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Arma apreendida com adolescente em Aparecida
Arma apreendida com adolescente em Aparecida

Um adolescente foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo em Aparecida na tarde de quarta-feira (24). A ação teve início com informações do Setor de Inteligência. Policiais militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram nas imediações de um estabelecimento comercial às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Itaguaçu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o fato foi registrado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários