Adolescente é apreendido portando arma de fogo na região

Um adolescente foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo em Aparecida na tarde de quarta-feira (24). A ação teve início com informações do Setor de Inteligência. Policiais militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram nas imediações de um estabelecimento comercial às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Itaguaçu.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o fato foi registrado.