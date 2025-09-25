Novos ônibus elétricos chegam a S.José em setembro; veja desenho

Os novos ônibus elétricos alugados devem começar a ser entregues em São José dos Campos ainda neste mês de setembro. A previsão contratual com a Green Energy, que venceu a licitação, é de que seriam entregues 20 veículos até o fim de setembro. Porém, atraso com a empresa que fornece o chassi impediu a entrega dessas 20 unidades.
A reportagem apurou que, no dia 30 de setembro, serão entregues cinco novos ônibus nível 1A, tipo básico. Os outros 15 serão disponibilizados para a Urbam (Urbanizadora Municipal) no dia 31 de outubro. A empresa estatal é a locadora dos veículos.
“Em dezembro, janeiro, são mais 60 ônibus. Maio, junho 120 e, no final do ano que vem, 200 ônibus”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Gláucio Rocha.
Os veículos elétricos estão sendo adquiridos por meio de um contrato de locação, e a operação será licitada separadamente. “Paralelamente, a gente tá fechando o edital agora da operação do sistema. Nós estamos locando os ônibus. Será feita uma licitação para contratação da operação desses ônibus”, explicou Rocha.
A licitação para o aluguel de 400 ônibus elétricos pela Urbam foi vencida pela Green Energy (Grupo Eletra) pelo valor de R$ 2,7 bilhões e 15 anos de contrato.
Outro ponto destacado por Rocha é a criação de uma conta digital para o pagamento das tarifas. “A gente já tá desenhando um modelo de conta digital para que a gente modernize o sistema de pagamento desses ônibus”, disse.
O secretário enfatizou que a modernização do sistema não se trata de reajuste de tarifas.
“Isso entra esse sistema de bilhetagem, quando você fala de tarifa de bilhetagem, não é aumento, né? É um sistema que vai ser implementado junto com esses novos ônibus”, garantiu. “A gente vai modernizar e facilitar a vida do usuário para que ele tenha uma nova forma da gente poder trazer benefícios também não só na tarifa, mas no sistema como um todo.”
Infraestrutura elétrica.
A prefeitura já deu início à construção do primeiro pátio de carregamento dos ônibus elétricos.
“Já iniciamos a construção do primeiro pátio de carregamento desses ônibus, que será lá na região Sul”, explicou. Além disso, o governo municipal está finalizando o edital para a construção de mais três pátios. “A gente tá finalizando o edital para que a gente possa lançar e construir os novos três pátios até o meio do ano que vem.”
O secretário afirmou que os primeiros ônibus já entrarão em operação assim que forem entregues em setembro.
“Já entram em operação em setembro.” Segundo ele, o funcionamento ocorrerá de maneira gradual, conforme a infraestrutura for sendo concluída. “A gente termina a execução do primeiro pátio com os carregadores e aí a gente vai modernizando o sistema de forma gradual conforme os ônibus vão chegando.”