Novos ônibus elétricos chegam a S.José em setembro; veja desenho

Os novos ônibus elétricos alugados devem começar a ser entregues em São José dos Campos ainda neste mês de setembro. A previsão contratual com a Green Energy, que venceu a licitação, é de que seriam entregues 20 veículos até o fim de setembro. Porém, atraso com a empresa que fornece o chassi impediu a entrega dessas 20 unidades.

A reportagem apurou que, no dia 30 de setembro, serão entregues cinco novos ônibus nível 1A, tipo básico. Os outros 15 serão disponibilizados para a Urbam (Urbanizadora Municipal) no dia 31 de outubro. A empresa estatal é a locadora dos veículos.