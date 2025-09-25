Com elo no Vale, PCC movimenta R$ 4,5 bi em postos, jogo e motéis

Um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e que movimentou R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024 tem elo com a RMVale. Campos do Jordão foi um dos alvos da Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) pelo Ministério Público de São Paulo, Receita Federal e outros órgãos de fiscalização, que cumpriram 25 mandados de busca e apreensão em sete cidades.

De acordo com as investigações, a facção usava postos de combustíveis, franquias, motéis e até empreendimentos imobiliários para ocultar patrimônio e inserir recursos de origem ilícita no mercado formal. Em Campos do Jordão, agentes realizaram buscas em endereços ligados ao grupo, cujo nome não foi divulgado.