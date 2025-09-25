Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (26)? Confira

A RMVale terá uma sexta-feira (28) de clima variado, segundo dados do Climatempo. As temperaturas oscilam entre mínimas mais amenas e máximas moderadas, com possibilidade de chuva em algumas cidades e tempo firme em outras. Confira a seguir a previsão completa para os principais municípios da região.

Em São José dos Campos, a temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 20°C. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o cenário permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Já em Taubaté, o clima será mais instável, com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo fica firme. As temperaturas variam de 14°C a 22°C, com 91% de probabilidade de chuva ao longo do dia.