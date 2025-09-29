29 de setembro de 2025
SEGURANÇA FINANCEIRA

Correios vendem seguro de R$ 14,99 pelo Whatsapp

Por Da redação | Brasil
Os Correios, em parceira com a CNP Seguradora, lançaram um novo serviço que permite a compra de microsseguros pelo WhatsApp. A iniciativa, chamada de AutoCompra, facilita a aquisição de serviços de proteção com poucos cliques e pagamento via Pix.

O novo canal digital visa ampliar o acesso a produtos financeiros de baixo custo, especialmente para as classes C, D e E, com base em dados do IBGE que mostram que 84% dos brasileiros usam a internet apenas pelo celular, e 98% da população utiliza o WhatsApp, reforçando  o potencial de alcance da plataforma.

A modalidade AutoCompra oferece diversos tipos de seguros, como seguro de vida, seguro-funeral, seguro residencial e seguro para MEIs. Um dos destaques é o Bolsa +Segura, um microsseguro que cobre roubo de bolsa ou mochila, com reembolso de itens como documentos, óculos e chaves, e também de transações feitas sob coação. Além do canal digital, os produtos continuam sendo vendidos nas mais de 10 mil agências dos Correios em todo o Brasil.

Para acessar o serviço, o cliente pode ir ao site dos Correios, na área do Balcão do Cidadão, ou acessar o link direto do AutoCompra pelo celular, que abre o atendimento automatizado no WhatsApp. A contratação é feita em poucos passos, com a opção de pagamento via Pix.

