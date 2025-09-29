Correios vendem seguro de R$ 14,99 pelo Whatsapp

Os Correios, em parceira com a CNP Seguradora, lançaram um novo serviço que permite a compra de microsseguros pelo WhatsApp. A iniciativa, chamada de AutoCompra, facilita a aquisição de serviços de proteção com poucos cliques e pagamento via Pix.

O novo canal digital visa ampliar o acesso a produtos financeiros de baixo custo, especialmente para as classes C, D e E, com base em dados do IBGE que mostram que 84% dos brasileiros usam a internet apenas pelo celular, e 98% da população utiliza o WhatsApp, reforçando o potencial de alcance da plataforma.

