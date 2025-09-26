‘Vamos continuar brigando’, diz Sheila sobre julgamento em Dublin

O julgamento já havia sido adiado por duas vezes, em 8 de maio e 12 de junho, após o policial não se pronunciar perante o tribunal. Ele terá que se declarar culpado ou inocente para a continuidade do processo.

“Os advogados do policial pediram mais prazo, alegando que não conseguiram analisar, preparar e ver todas as provas que foram apresentadas, que não tiveram prazo suficiente. E aí, o que acontece? Eles já adiantaram falando que ele vai se declarar inocente. Então, foi adiado para o dia 12 de janeiro de 2026”, confirmou Sheila.

“Eles já vão ter tido todos os prazos possíveis, permitidos na lei deles, então já não tem mais jeito. E nessa data também, do dia 12, ele se declarando inocente, aí a juíza vai colocar na instância superior. Quando vai para essa instância superior, aí é um juiz com 12 jurados. Então, aí ele vai para esse júri, e aí a coisa muda. Aí vira um julgamento mesmo. Por quê? Porque hoje ele estava na fase preliminar do julgamento e ele estava empurrando tudo isso”, afirmou a primeira-dama.