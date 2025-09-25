ATENÇÃO: Professor foi vendado e morto com machadadas na região

Um crime brutal.

O professor Jucimar de Jesus Barreto, 44 anos, foi vendado e depois morto a golpes de machado na RMVale, a região com a maior taxa de homicídios de São Paulo. O crime aconteceu em São Sebastião e foi cometido por dois adolescentes, de acordo com a investigação da Polícia Civil.

Desaparecido desde a última sexta-feira (19), o professor foi encontrado morto na noite desta última quarta-feira (24). Um dos adolescentes indicou à polícia onde o corpo havia sido enterrado, em uma área de mata de difícil acesso, no fundo do bairro do Piavú, nas imediações da Alameda Maritacas, em Camburi.