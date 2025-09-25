ATENÇÃO: Professor foi vendado e morto com machadadas na região

Um crime brutal.
O professor Jucimar de Jesus Barreto, 44 anos, foi vendado e depois morto a golpes de machado na RMVale, a região com a maior taxa de homicídios de São Paulo. O crime aconteceu em São Sebastião e foi cometido por dois adolescentes, de acordo com a investigação da Polícia Civil.
Desaparecido desde a última sexta-feira (19), o professor foi encontrado morto na noite desta última quarta-feira (24). Um dos adolescentes indicou à polícia onde o corpo havia sido enterrado, em uma área de mata de difícil acesso, no fundo do bairro do Piavú, nas imediações da Alameda Maritacas, em Camburi.
O corpo, que estava enterrado com a cabeça exposta, apresentava sinais de que os olhos haviam sido vendados, evidenciando a brutalidade da execução. Os adolescentes foram apreendidos na tarde desta quarta-feira e o segundo no início da noite. As diligências prosseguem para o completo esclarecimento de todas as circunstâncias do homicídio.
O professor teve o desaparecimento comunicado na sexta-feira (19). Na ocasião, familiares informaram à Polícia que Jucimar não apareceu no trabalho e perderam o contato com ele.
Tão logo foram informados do desaparecimento de Jucimar, os policiais civis do 2º DP (Distrito Policial), de Boiçucanga, começaram a trabalhar em busca de pistas que levassem ao professor. O intenso trabalho de investigação rendeu frutos e nesta quarta-feira (24), dois adolescentes foram apreendidos. Contra eles havia mandado judicial.
Um deles, apresentou-se na delegacia à tarde, mas manteve o silêncio. Ele se apresentou com advogado. O segundo foi apreendido e indicou aos policiais, onde estava o corpo de Jucimar.
Os policiais chegaram aos suspeitos depois de colher imagens de câmeras de monitoramento, impressões digitais no carro abandonado e depoimentos colhidos junto a testemunhas. Há um pedido de prisão decretado pela Justiça contra um maior, que segue foragido.
Carro da vítima já tinha sido localizado e abandonado
Durante patrulhamento do Projeto Vida, na Estrada Piavu, policiais avistaram um Hyundai/Creta branco, veículo que já havia sido apontado via rádio. Na tentativa de abordagem, houve breve acompanhamento e o carro foi abandonado.
Dois homens desceram e correram para a mata, não sendo localizados naquele momento. Depois, os familiares informaram que o carro pertencia a Jucimar, relacionando o achado ao desaparecimento. O Instituto de Identificação (AFIS) foi acionado para perícia e colheu impressões digitais.