Nova regra bancária aumenta segurança em débitos automáticos

Em uma medida para aumentar a segurança e a transparência nas transações financeiras, os bancos agora terão de avisar os clientes antes de realizar qualquer débito automático que venha de outro banco. A nova regra tem o objetivo de combater cobranças não autorizadas e dar mais controle aos consumidores e se aplica às instituições associadas à Febraban (Federação Brasileira de Bancos).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O cliente deverá ser notificado com até cinco dias de antecedência ao débito. O aviso deve ser feito por canais como aplicativo do banco ou SMS, e precisa conter informações essenciais, como quem está solicitando o débito e o valor a ser cobrado. A regra também permite que o cliente cancele a cobrança caso não a reconheça, evitando prejuízos.
Essa iniciativa é uma resposta ao aumento no número de reclamações sobre débitos automáticos que os consumidores não se lembravam de ter autorizado. A medida busca resolver o problema dos clientes que só percebiam as cobranças após o dinheiro já ter saído da conta.