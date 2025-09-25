Nova regra bancária aumenta segurança em débitos automáticos

Em uma medida para aumentar a segurança e a transparência nas transações financeiras, os bancos agora terão de avisar os clientes antes de realizar qualquer débito automático que venha de outro banco. A nova regra tem o objetivo de combater cobranças não autorizadas e dar mais controle aos consumidores e se aplica às instituições associadas à Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

O cliente deverá ser notificado com até cinco dias de antecedência ao débito. O aviso deve ser feito por canais como aplicativo do banco ou SMS, e precisa conter informações essenciais, como quem está solicitando o débito e o valor a ser cobrado. A regra também permite que o cliente cancele a cobrança caso não a reconheça, evitando prejuízos.