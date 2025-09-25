RMVale está na rota de operação contra esquema bilionário do PCC

A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) entrou na mira de uma megaoperação contra o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Na manhã desta quinta-feira (25), Campos do Jordão foi uma das cidades que foram alvo do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal, em uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em investigação sobre um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado à venda de combustíveis adulterados e jogos de azar.

