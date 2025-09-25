Adestrador é preso após agredir a namorada e a sogra na região

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (22) após agredir a companheira, a sogra e o tio dela em uma residência no bairro Jardim do Vale, em Jacareí. O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e ameaça, conforme previsto na Lei Maria da Penha.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da Guarda Civil Municipal patrulhavam a região quando foram acionados por uma vizinha que relatou ouvir gritos de socorro. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o adestrador de animais V.H.F.M.S.B. em vias de fato com S.A.F., sua sogra, e logo depois também com o irmão dela, S.R.F., que tentou contê-lo. O adestrador acumula milhões de visualizações em vídeos no Instagram em que interage com macacos.
Durante a intervenção, os guardas foram informados de que a discussão teria começado quando a namorada de V.H.F.M.S.B, a veterinária Yasmin Fonseca Soares, filha de S.A.F., pediu para retirar seus pertences da casa. Na confusão, V.H.F.M.S.B. teria agredido Yasmin, a sogra e o tio dela.
Em conversa com a reportagem, Yasmin detalhou que a violência não era um episódio isolado. “Embora eu tenha outros registros de ocorrência, os principais, que culminaram na prisão dele, referem-se a três atos: agressões contra mim, contra minha mãe e contra meu tio. Essa situação se arrasta há meses. As fotos do meu olho roxo, que não está mais assim, datam de junho. Guardei-as como precaução, caso algo pior acontecesse”, contou.
A veterinária relatou ainda que vinha sofrendo danos materiais causados pelo agressor. “Ele destruiu meu consultório, meu carro, meu notebook e meu celular, instrumentos de trabalho, além de queimar minhas roupas de marca. Nos últimos dias, passou a danificar meus bens e a fazer ameaças constantes.”
No momento em que tentava conversar com a mãe, Yasmin afirmou que o ex-companheiro se descontrolou. “Ele ficou extremamente agressivo e agrediu minha mãe. Ele a chutou na barriga e no rosto. Uma equipe da GCM presenciou as agressões, pois estavam passando pela rua. Meu tio, que acompanhava minha mãe por segurança, também foi agredido. No boletim de ocorrência, ele alegou legítima defesa.”
A jovem ainda revelou ameaças contra seus animais de estimação. “Antes, ele me ligou, pegou minha calopsita e colocou-a no telefone para que eu ouvisse seus gritos, ameaçando soltar meus cachorros na rua e machucar meus bichos.”
Yasmin realizou exames de corpo de delito, assim como sua mãe e seu tio, que confirmaram as agressões. Ela ressaltou que buscou amparo institucional. “Tenho o apoio de meus advogados e realizei todos os procedimentos legais. Meu intuito é alertar outras mulheres. O amor não salva, não somos culpadas e não estamos sozinhas. Atualmente, as instituições oferecem suporte: delegacias da mulher, assistência social, Guarda Municipal e aplicativos de segurança.”
O caso de Yasmin ganhou ampla repercussão nas redes sociais, já que jovem postou em seu perfil fotos do olho roxo, da casa revirada e dos pertences destruídos. Centenas de comentários apoiaram a veterinária.
Ela também agradeceu o suporte recebido. “Agradeço a todos que me auxiliaram, especialmente à Delegacia da Mulher e à equipe da Família Segura, que me deram grande suporte, e à Guarda Municipal que realiza a ronda da Maria da Penha.”
O agressor foi detido no local e conduzido à Delegacia Seccional de Jacareí, onde o delegado de plantão confirmou o flagrante. No despacho, a autoridade policial destacou que os elementos apresentados demonstram violência de gênero e menosprezo à condição da mulher.
O indiciado foi informado sobre seus direitos constitucionais e será apresentado à Justiça em audiência de custódia.
A reportagem tentou contato com o V.H.F.M.S.B., mas suas redes sociais estavam desativadas até a publicação desta matéria. Os celulares não retornaram as ligações e mensagens.