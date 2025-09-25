Adestrador é preso após agredir a namorada e a sogra na região

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (22) após agredir a companheira, a sogra e o tio dela em uma residência no bairro Jardim do Vale, em Jacareí. O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e ameaça, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais da Guarda Civil Municipal patrulhavam a região quando foram acionados por uma vizinha que relatou ouvir gritos de socorro. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o adestrador de animais V.H.F.M.S.B. em vias de fato com S.A.F., sua sogra, e logo depois também com o irmão dela, S.R.F., que tentou contê-lo. O adestrador acumula milhões de visualizações em vídeos no Instagram em que interage com macacos.