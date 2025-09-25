VÍDEO: ‘Confiantes na Justiça’, afirma advogada de João Henrique

A advogada Allana Hughes, que representa João Henrique Thomaz Ferreira na Irlanda, explicou que a defesa do policial irlandês acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves no filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), pediu mais prazo e provocou o adiamento do julgamento no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda.
O julgamento do policial foi adiado pela terceira vez, após decisão da juíza Michelle Finan. Allana Hughes disse que o julgamento será retomado em 12 de janeiro de 2026.
OVALE acompanha o julgamento direto da Irlanda, com a repórter correspondente Nathalia Mantovani.
O policial Neil Doyle é acusado de direção perigosa causando lesões corporais graves. Na manhã desta quinta-feira (25), o julgamento foi novamente adiado no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda, pela juíza Michelle Finan.
Foi adiado pela terceira vez o julgamento do policial irlandês acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves em João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).
A informação foi confirmada pela advogada de João Henrique, Allana Hughes. Segundo ela, o julgamento será retomado em 12 de janeiro de 2026. OVALE acompanha o julgamento direto da Irlanda, com a repórter correspondente Nathalia Mantovani.
João Henrique trabalhava como entregador em Dublin e teve a perna amputada após ser atropelado por um carro da polícia, em outubro de 2023. Amigos e familiares afirmam que o atropelamento foi intencional.
O julgamento havia sido adiado por duas vezes, em 8 de maio e 12 de junho, após o policial não se pronunciar perante o tribunal. Ele terá que se declarar culpado ou inocente para a continuidade do processo.
Caso ele se declare culpado, o processo continua a ser avaliado no Tribunal Criminal. Se declarar-se inocente, o processo deve ser transferido para outra instância, com poderes de sentença mais amplos.
Confira a entrevista exclusiva com a advogada de João Henrique.
A audiência foi adiada pela terceira vez. O que aconteceu?
Na audiência de hoje, a defesa do acusado pediu mais prazo para analisar todas as provas e as evidências. A juíza acolheu, marcou data agora para janeiro. Em janeiro, o acusado irá alegar aqui na Corte como se declara, se culpado ou não culpado. Daí, então, a juíza vai decidir a jurisdição, se continua nessa corte ou se vai para uma corte superior.
Por orientação médica, João Henrique cancelou a viagem para Dublin para acompanhar mais essa etapa do julgamento. Como foi a sessão sem a participação dele?
Infelizmente, o nosso cliente, João, não pôde estar presente aqui hoje. A equipe médica não autorizou a sua viagem longa do Brasil para Irlanda, mas ele e a família dele estão bem confiantes na justiça irlandesa, e agradecem desde já a todas as orações e as mensagens de apoio.