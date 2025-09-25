VÍDEO: ‘Confiantes na Justiça’, afirma advogada de João Henrique

A advogada Allana Hughes, que representa João Henrique Thomaz Ferreira na Irlanda, explicou que a defesa do policial irlandês acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves no filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), pediu mais prazo e provocou o adiamento do julgamento no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda.

O julgamento do policial foi adiado pela terceira vez, após decisão da juíza Michelle Finan. Allana Hughes disse que o julgamento será retomado em 12 de janeiro de 2026.