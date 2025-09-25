Mistério no Vale: Bruna, 25 anos, sumiu e deixou dois filhos

A cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, vive dias de angústia com o desaparecimento de Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, mãe de duas crianças de 9 e 1 ano. A jovem, que trabalhava como designer de sobrancelhas, sumiu na madrugada de segunda-feira (22), depois de sair sozinha do apartamento onde morava com os filhos.

Naquele fim de semana, as crianças estavam na casa do pai. Por volta da 1h da manhã, vizinhos afirmaram ter visto Bruna deixar o condomínio e caminhar em direção a uma área de mata próxima, onde chegou a ser vista pedindo socorro. Desde então, não foi mais localizada.