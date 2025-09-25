Julgamento de policial que atropelou João Henrique é adiado

Foi adiado pela terceira vez o julgamento do policial irlandês acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves em João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD).

O policial Neil Doyle é acusado de direção perigosa causando lesões corporais graves. Na manhã desta quinta-feira (25), o julgamento foi novamente adiado no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda, pela juíza Michelle Finan.