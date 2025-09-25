‘Justiça tem que ser feita’, diz amigo que socorreu João Henrique

André Monteiro, amigo João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, que ajudou a socorrê-lo na Irlanda, quando ele foi atingido por um carro da polícia, defendeu que o guarda que o atingiu seja condenado.
O policial irlandês acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves em João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), está sendo julgado foi na manhã desta quinta-feira (25), em julgamento no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda.
João Henrique trabalhava como entregador em Dublin e teve a perna amputada após ser atropelado por um carro da polícia, em outubro de 2023. Amigos e familiares afirmam que o atropelamento foi intencional.
“É um pouco revoltante, triste, a gente vê que a justiça está prolongando isso, o julgamento não sai logo. A gente vê que é como se eles tivessem acobertando tudo o que aconteceu. A gente não tem notícia de nada, nem mesmo o João, nem a família dele, nem a Sheila”, disse João Monteiro a OVALE.
OVALE acompanha o julgamento direto da Irlanda, com a repórter correspondente Nathalia Mantovani.