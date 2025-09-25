‘Justiça tem que ser feita’, diz amigo que socorreu João Henrique

André Monteiro, amigo João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, que ajudou a socorrê-lo na Irlanda, quando ele foi atingido por um carro da polícia, defendeu que o guarda que o atingiu seja condenado.

O policial irlandês acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves em João Henrique Thomaz Ferreira, 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), está sendo julgado foi na manhã desta quinta-feira (25), em julgamento no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda.