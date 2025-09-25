25 de setembro de 2025
ATO INFRACIONAL

Adolescentes são apreendidos em carro furtado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Adolescentes são apreendidos em carro furtado no Campo dos Alemães
Adolescentes são apreendidos em carro furtado no Campo dos Alemães

Uma equipe da Patrulha Maria da Penha, com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), apreendeu quatro adolescentes que circulavam em um carro furtado em São José dos Campos. O caso aconteceu na quarta-feira (24), no bairro Campo dos Alemães. Os policiais localizaram o veículo, um Honda Civic, após receberem uma denúncia via 190. A queixa de furto do carro havia sido registrada horas antes.

Na abordagem, feita na rua dos Evangélicos, os quatro jovens foram identificados no interior do carro. Os adolescentes foram levados à Delegacia da Infância e Juventude e, posteriormente, entregues aos seus responsáveis, após o registro de um Boletim de Ocorrência por Ato Infracional. O veículo foi devolvido ao proprietário.

