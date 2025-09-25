Adolescentes são apreendidos em carro furtado em São José

Uma equipe da Patrulha Maria da Penha, com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), apreendeu quatro adolescentes que circulavam em um carro furtado em São José dos Campos. O caso aconteceu na quarta-feira (24), no bairro Campo dos Alemães. Os policiais localizaram o veículo, um Honda Civic, após receberem uma denúncia via 190. A queixa de furto do carro havia sido registrada horas antes.

Na abordagem, feita na rua dos Evangélicos, os quatro jovens foram identificados no interior do carro. Os adolescentes foram levados à Delegacia da Infância e Juventude e, posteriormente, entregues aos seus responsáveis, após o registro de um Boletim de Ocorrência por Ato Infracional. O veículo foi devolvido ao proprietário.