Homem agride policial, se fere e danifica viatura em ação da GCM

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na noite de terça-feira (23), no bairro Casa Branca. Ele foi flagrado com 66 porções de drogas.

Em patrulhamento, os guardas avistaram o suspeito, que correu e dispensou uma sacola. Ele invadiu uma residência e tentou se livrar de parte dos entorpecentes em um vaso sanitário.

