Homem agride policial, se fere e danifica viatura em ação da GCM

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na noite de terça-feira (23), no bairro Casa Branca. Ele foi flagrado com 66 porções de drogas.
Em patrulhamento, os guardas avistaram o suspeito, que correu e dispensou uma sacola. Ele invadiu uma residência e tentou se livrar de parte dos entorpecentes em um vaso sanitário.
Na abordagem, a GCM recolheu as porções de drogas e encontrou a quantia de R$ 72. Durante a ação, o suspeito resistiu à prisão, agrediu um dos agentes, se feriu e danificou a viatura da corporação. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à ocorrência.
O detido e o agente ferido foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde receberam atendimento médico.
Após serem liberados, a ocorrência foi apresentada na Delegacia Central. As drogas e o dinheiro foram apreendidos. O homem foi autuado e permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, lesão corporal contra agente público e dano ao patrimônio público.