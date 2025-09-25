25 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LESÃO CORPORAL

Homem agride policial, se fere e danifica viatura em ação da GCM

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensões da GCM em Caraguatatuba
Apreensões da GCM em Caraguatatuba

Um homem foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba na noite de terça-feira (23), no bairro Casa Branca. Ele foi flagrado com 66 porções de drogas.

Em patrulhamento, os guardas avistaram o suspeito, que correu e dispensou uma sacola. Ele invadiu uma residência e tentou se livrar de parte dos entorpecentes em um vaso sanitário.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na abordagem, a GCM recolheu as porções de drogas e encontrou a quantia de R$ 72. Durante a ação, o suspeito resistiu à prisão, agrediu um dos agentes, se feriu e danificou a viatura da corporação. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio à ocorrência.

O detido e o agente ferido foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde receberam atendimento médico.

Após serem liberados, a ocorrência foi apresentada na Delegacia Central. As drogas e o dinheiro foram apreendidos. O homem foi autuado e permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, lesão corporal contra agente público e dano ao patrimônio público.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários