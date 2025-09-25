Foragido da 'saidinha temporária' é capturado e preso em São José

Um homem que fugiu durante a saída temporária foi capturado e preso em São José dos Campos por volta das 4h, na madrugada de quarta-feira (24). A prisão aconteceu durante patrulhamento ostensivo e preventivo de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), que foram notificados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

O procurado foi localizado na Estrada Juca de Carvalho e, após consulta aos sistemas inteligentes, constatou-se a existência de mandado de prisão em aberto devido à evasão. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.