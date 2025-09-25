Policial que atropelou João Henrique vai a julgamento na Irlanda

O policial acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves em João Henrique Thomaz Ferreira, de 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), vai a julgamento na manhã desta quinta-feira (25) no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
João Henrique trabalhava como entregador em Dublin e teve a perna amputada após ser atropelado por um carro da polícia, em outubro de 2023. Amigos e familiares afirmam que o atropelamento foi intencional.
O guarda Neil Doyle é acusado de direção perigosa causando lesões corporais graves. Vídeo de OVALE mostra o policial chegando ao tribunal na manhã desta quinta-feira.
OVALE acompanha o julgamento direto da Irlanda, com a repórter correspondente Nathalia Mantovani.
O julgamento havia sido adiado por duas vezes, em 8 de maio e 12 de junho, após o policial não se pronunciar para o tribunal. Ele terá que se declarar culpado ou inocente para a continuidade do processo.
Caso ele se declare culpado, o processo continua a ser avaliado no Tribunal Criminal. Se declarar-se inocente, o processo deve ser transferido para outra instância, com poderes de sentença mais amplos.
O caso foi investigado pela Comissão do Provedor de Justiça da Garda Síochána, espécie de corregedoria local e que suspeitava de que o atropelamento tivesse sido intencional. Após a investigação, foi aberto um processo criminal contra o policial.