Policial que atropelou João Henrique vai a julgamento na Irlanda

O policial acusado de direção perigosa e por ter causado lesões corporais graves em João Henrique Thomaz Ferreira, de 25 anos, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), vai a julgamento na manhã desta quinta-feira (25) no Tribunal Criminal em Dublin, na Irlanda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

João Henrique trabalhava como entregador em Dublin e teve a perna amputada após ser atropelado por um carro da polícia, em outubro de 2023. Amigos e familiares afirmam que o atropelamento foi intencional.