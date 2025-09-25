Homem em saída temporária é preso por agressividade em Taubaté

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Taubaté deteve na segunda-feira (22) um homem beneficiado pela saída temporária do sistema prisional. Ele foi preso após agir de forma agressiva na Rodoviária Nova, no bairro Jardim Ana Emília, abordando passageiros e causando insegurança.
O incidente ocorreu no fim da tarde, quando um funcionário do terminal acionou a GCM. O homem, que pedia dinheiro insistentemente, resistiu à abordagem, forçando os agentes a usarem algemas para garantir a segurança no local.
Durante a ação, ele confirmou que estava em saída temporária e foi levado à delegacia e, posteriormente, encaminhado novamente ao sistema prisional no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Tremembé.