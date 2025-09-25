URGENTE: Professor desaparecido na região é encontrado morto

O professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, que estava desaparecido em São Sebastião, foi encontrado morto nas imediações da Rua das Araras, no bairro Fundão do Piavú, na noite de quarta-feira (24). Dois menores foram apreendidos após trabalho de inteligência da Polícia Civil.
Morador de Boiçucanga, o professor teve o desaparecimento comunicado na última sexta-feira (19). Na ocasião, familiares informaram à polícia que Jucimar não apareceu no trabalho e perderam o contato com ele.
Tão logo foram informados do desaparecimento de Jucimar, os policiais civis do 2º Distrito Policial de Boiçucanga começaram a trabalhar em busca de pistas que levassem ao paradeiro do professor. O intenso trabalho de investigação rendeu frutos e, nessa quarta-feira (24), dois menores foram apreendidos. Contra eles havia um mandado judicial.
Um deles apresentou-se na delegacia por volta das 19h, mas manteve o silêncio. Ele se apresentou com um advogado. O segundo menor suspeito de participar do crime foi apreendido e indicou aos policiais onde estava o corpo de Jucimar.
Os policiais chegaram aos menores depois de colher imagens de câmeras de monitoramento, impressões digitais no carro abandonado e depoimentos colhidos junto a testemunhas. Há um pedido de prisão decretado pela Justiça contra um adulto, que segue foragido.
Durante patrulhamento do Projeto Vida, na Estrada Piavu, policiais avistaram um Hyundai/Creta branco, veículo que já havia sido apontado via rádio. Na tentativa de abordagem, houve breve acompanhamento e o carro foi abandonado.
Dois homens desceram e correram para a mata, não sendo localizados naquele momento. Depois, os familiares informaram que o carro pertencia a Jucimar, relacionando o achado ao desaparecimento. O Instituto de Identificação foi acionado para perícia e colheu impressões digitais.