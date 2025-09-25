URGENTE: Professor desaparecido na região é encontrado morto

O professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, que estava desaparecido em São Sebastião, foi encontrado morto nas imediações da Rua das Araras, no bairro Fundão do Piavú, na noite de quarta-feira (24). Dois menores foram apreendidos após trabalho de inteligência da Polícia Civil.

Morador de Boiçucanga, o professor teve o desaparecimento comunicado na última sexta-feira (19). Na ocasião, familiares informaram à polícia que Jucimar não apareceu no trabalho e perderam o contato com ele.