Mulher é presa portando arma e munições na região

Uma mulher foi presa na região central de Potim por porte ilegal de arma de fogo. Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) na tarde de quarta-feira (24), para atender a ocorrência durante patrulhamento na região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com ela, foi localizado um revólver calibre .22 e sete munições. A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.