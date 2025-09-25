25 de setembro de 2025
PORTE ILEGAL DE ARMA

Mulher é presa portando arma e munições na região

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher foi presa na região central de Potim por porte ilegal de arma de fogo. Policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) na tarde de quarta-feira (24), para atender a ocorrência durante patrulhamento na região.

Com ela, foi localizado um revólver calibre .22 e sete munições. A suspeita foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidas.

