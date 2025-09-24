Adeus, cabo Clovis; foram 17 anos de dedicação à PM

O cabo da Polícia Militar Clovis Aquino da Silva morreu nesta quarta-feira (24). A perda gerou grande comoção entre familiares, colegas de farda e amigos, que destacaram sua trajetória de dedicação e compromisso com a corporação.

Lotado no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), Aquino serviu por 17 anos, período em que construiu uma carreira marcada pelo profissionalismo e pelo espírito de equipe. De acordo com a instituição, o militar sempre exerceu suas funções com exemplar comprometimento, sendo peça fundamental para o pleno funcionamento do setor.