Adeus, cabo Clovis; foram 17 anos de dedicação à PM

O cabo da Polícia Militar Clovis Aquino da Silva morreu nesta quarta-feira (24). A perda gerou grande comoção entre familiares, colegas de farda e amigos, que destacaram sua trajetória de dedicação e compromisso com a corporação.
Lotado no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), Aquino serviu por 17 anos, período em que construiu uma carreira marcada pelo profissionalismo e pelo espírito de equipe. De acordo com a instituição, o militar sempre exerceu suas funções com exemplar comprometimento, sendo peça fundamental para o pleno funcionamento do setor.
Além da vida profissional, Aquino era casado e pai de dois filhos. Para familiares e colegas, deixa não apenas a lembrança de um policial dedicado, mas também o legado de valores e ensinamentos que marcaram sua vida pessoal.
Em nota, a corporação manifestou pesar e solidariedade à família do cabo, ressaltando que sua memória permanecerá viva entre todos que conviveram com ele.