Integrante da 'gangue do telhado' se entrega em São José

A Polícia Civil prendeu temporariamente, nesta quarta-feira (24), o jovem Cauan Junio Corrêa, de 19 anos, no âmbito da Operação Tectum, que apura a atuação da chamada “gangue do telhado” no bairro Ema, na zona sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a investigação, o rapaz se apresentou voluntariamente no 3º Distrito Policial, alegando que já não encontrava locais para vender drogas devido à intensificação das ações policiais. Em depoimento, admitiu o envolvimento com o tráfico e contou que utilizava os telhados das casas da região para evitar ser capturado, chegando inclusive a sofrer quedas durante as fugas.
Cauan já havia escapado em outras operações. Em uma dessas ocasiões, dois policiais ficaram feridos ao cair durante uma perseguição, um deles sofreu fratura. Apesar disso, ele negou participação no caso mais recente, registrado anteontem, quando uma idosa de 81 anos ficou ferida após parte do telhado de sua residência desmoronar durante a tentativa de fuga de criminosos.
Segundo a Polícia Civil, além do jovem detido, outros quatro suspeitos seguem foragidos. As diligências continuam para desmantelar o grupo, acusado de esconder drogas e utilizar os telhados como rota de fuga no bairro.