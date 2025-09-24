Integrante da 'gangue do telhado' se entrega em São José

A Polícia Civil prendeu temporariamente, nesta quarta-feira (24), o jovem Cauan Junio Corrêa, de 19 anos, no âmbito da Operação Tectum, que apura a atuação da chamada “gangue do telhado” no bairro Ema, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com a investigação, o rapaz se apresentou voluntariamente no 3º Distrito Policial, alegando que já não encontrava locais para vender drogas devido à intensificação das ações policiais. Em depoimento, admitiu o envolvimento com o tráfico e contou que utilizava os telhados das casas da região para evitar ser capturado, chegando inclusive a sofrer quedas durante as fugas.