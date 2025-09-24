27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SHOWS

Rodeio de Taubaté terá Gusttavo Lima e Luan Santana; veja lista

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Luan Santana e Gusttavo Lima
Luan Santana e Gusttavo Lima

Com nomes de destaque da música, Taubaté vai ser palco de um evento destinado ao universo sertanejo. Na noite desta quarta-feira (24), foi apresentada oficialmente a programação da Taubaté Expo Rodeo, que acontecerá entre os dias 21 e 30 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento, que contará com montarias e atrações culturais, terá também uma agenda de shows que promete lotar a arena em todas as noites.

Programação musical
 • 21 de novembro – Gusttavo Lima
 • 22 de novembro – Luan Santana e Fernando & Fabiano
 • 23 de novembro – Talis e Welinton, além de Os Faceiros
 • 28 de novembro – Henrique e Juliano, com participação de Rayane e Rafaela
 • 29 de novembro – Gustavo Mioto, Ícaro e Gilmar
 • 30 de novembro – Ana Castela encerra a festa


Expectativa

Com apoio da Prefeitura de Taubaté, o evento deve atrair milhares de pessoas da região e movimentar a economia local, especialmente nos setores de turismo, gastronomia e comércio. A organização destaca que a estrutura será preparada para garantir segurança, conforto e diversão ao público.

A abertura oficial da festa está marcada para o dia 21 de novembro, com o show de Gusttavo Lima, prometendo dar início a dez dias de música e celebração.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários