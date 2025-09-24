Rodeio de Taubaté terá Gusttavo Lima e Luan Santana; veja lista

Com nomes de destaque da música, Taubaté vai ser palco de um evento destinado ao universo sertanejo. Na noite desta quarta-feira (24), foi apresentada oficialmente a programação da Taubaté Expo Rodeo, que acontecerá entre os dias 21 e 30 de novembro.

O evento, que contará com montarias e atrações culturais, terá também uma agenda de shows que promete lotar a arena em todas as noites.