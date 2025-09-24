Rodeio de Taubaté terá Gusttavo Lima e Luan Santana; veja lista

Com nomes de destaque da música, Taubaté vai ser palco de um evento destinado ao universo sertanejo. Na noite desta quarta-feira (24), foi apresentada oficialmente a programação da Taubaté Expo Rodeo, que acontecerá entre os dias 21 e 30 de novembro.
O evento, que contará com montarias e atrações culturais, terá também uma agenda de shows que promete lotar a arena em todas as noites.
Programação musical
• 21 de novembro – Gusttavo Lima
• 22 de novembro – Luan Santana e Fernando & Fabiano
• 23 de novembro – Talis e Welinton, além de Os Faceiros
• 28 de novembro – Henrique e Juliano, com participação de Rayane e Rafaela
• 29 de novembro – Gustavo Mioto, Ícaro e Gilmar
• 30 de novembro – Ana Castela encerra a festa
Expectativa
Com apoio da Prefeitura de Taubaté, o evento deve atrair milhares de pessoas da região e movimentar a economia local, especialmente nos setores de turismo, gastronomia e comércio. A organização destaca que a estrutura será preparada para garantir segurança, conforto e diversão ao público.
A abertura oficial da festa está marcada para o dia 21 de novembro, com o show de Gusttavo Lima, prometendo dar início a dez dias de música e celebração.