Jovem morre após comer bolo, mas polícia descarta crime

A Polícia Civil informou que não encontrou sinais de crime na morte de uma mulher de 33 anos, registrada na madrugada de terça-feira (23). O caso segue sob investigação para apurar a causa do óbito.

A vítima foi identificada como Angélica de Rossi Quaglio, moradora de Três Lagoas. Segundo o boletim de ocorrência, o episódio é tratado como morte de causa ainda indeterminada, e o resultado do exame necroscópico deverá esclarecer as circunstâncias.