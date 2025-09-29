29 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Jovem morre após comer bolo, mas polícia descarta crime

Por Da Redação | Três Lagoas (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Angélica de Rossi Quaglio
Angélica de Rossi Quaglio

A Polícia Civil informou que não encontrou sinais de crime na morte de uma mulher de 33 anos, registrada na madrugada de terça-feira (23). O caso segue sob investigação para apurar a causa do óbito.

A vítima foi identificada como Angélica de Rossi Quaglio, moradora de Três Lagoas. Segundo o boletim de ocorrência, o episódio é tratado como morte de causa ainda indeterminada, e o resultado do exame necroscópico deverá esclarecer as circunstâncias.

Conforme relatos, Angélica passou mal horas após retornar de uma festa de aniversário, onde havia consumido bolo. Já em casa, apresentou vômito, falta de ar e convulsões. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, apesar do atendimento, ela não resistiu.

