São José Basket atropela o Bauru e provoca 3º jogo no playoff

O São José Basket atropelou o Bauru e venceu por 88 a 66 na noite desta quarta-feira (24), no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo jogo 2 das quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete.
No jogo de ida, o time da região havia perdido por 84 a 77, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru. Com isso, a série melhor de três partidas está empatada e os joseenses estão vivos no campeonato.
Agora, o time comandado pelo técnico Régis Marrelli faz o jogo 3 já nesta quinta (25), a partir das 19h30, novamente na Farma Conde Arena. Como tem melhor campanha, ganhou o direito de fazer até dois jogos em casa.
O jogo
O primeiro quarto já mostrou que o jogo seria equilibrado e difícil. O Bauru tinha marcação forte nos primeiros minutos e dificultava. No decorrer do período, o São José se acertou e abriu vantagem. Assim, fechou o período mais tranquilo, com 11 pontos de frente: 30 a 19.
No segundo quarto, o São José seguiu dominante e não deu tanto espaço para o time bauruense. Inclusive, até ampliou a vantagem, de forma gradual, controlando o placar. Com isso, a equipe da região foi para o intervalo com 17 pontos de frente: 51 a 34.
Após o intervalo, o Bauru melhorou e equilibrou, não deixando mais os joseenses ampliarem a vantagem que já era grande. Porém, também não reagiu o suficiente e o time da região fechou o período com 15 pontos de frente: 68 a 53.
E, nos últimos dez minutos, o São José controlou o jogo sem sustos e ainda ampliou mais a vantagem, garantindo a vitória tranquila em casa.
Jogos das quartas de final
21/9 (domingo) às 18h - Bauru 84 x 77 Mr.Moo São José Basketball - Ginásio Panela de Pressão
24/9 (quarta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball 88 x 66 Bauru - Farma Conde Arena
25/9 (quinta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Bauru - Farma Conde Arena