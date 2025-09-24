27 de setembro de 2025
DESAPARECIMENTO

Onde está Ryan? Jovem de 17 anos marca encontro e desaparece

Por Da Redação | Diadema (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Ryan Lima da Silva
Ryan Lima da Silva

Um adolescente de 17 anos está desaparecido desde o dia 20 de setembro. Segundo familiares, ele havia marcado um encontro após conhecer uma jovem pelas redes sociais e não voltou para casa.

O caso envolve Ryan Lima da Silva, morador de Diadema, que saiu de casa em direção à Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, no Jardim Brasília, zona sul de São Paulo. De acordo com relatos, ele chegou a solicitar um carro por aplicativo, mas acabou indo a pé até um condomínio da região.

Antes de desaparecer, Ryan teria dito que conhecia um irmão da igreja que poderia levá-lo de volta para casa. Desde então, não houve mais notícias sobre o jovem.

A mãe está desesperada e pede qualquer informação que possa ajudar a localizar o filho.

