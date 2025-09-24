Onde está Ryan? Jovem de 17 anos marca encontro e desaparece

Um adolescente de 17 anos está desaparecido desde o dia 20 de setembro. Segundo familiares, ele havia marcado um encontro após conhecer uma jovem pelas redes sociais e não voltou para casa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso envolve Ryan Lima da Silva, morador de Diadema, que saiu de casa em direção à Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, no Jardim Brasília, zona sul de São Paulo. De acordo com relatos, ele chegou a solicitar um carro por aplicativo, mas acabou indo a pé até um condomínio da região.