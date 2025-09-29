Após dançar em festa, Lindsey leva 60 facadas do namorado e morre

Um vídeo registrou os últimos momentos de Lindsey da Silva, de 20 anos, antes de ser morta a facadas pelo namorado. Nas imagens, a jovem aparece sorridente, dançando com uma amiga durante uma festa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Pinheirópolis, onde Eduardo Santos de Melo Farias, de 24 anos, desferiu cerca de 60 golpes contra a vítima. Ele foi preso em flagrante e confessou o feminicídio, que teria sido motivado por ciúmes, segundo a Polícia Civil. O corpo de Lindsey será sepultado em São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul.