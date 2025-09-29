29 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Após dançar em festa, Lindsey leva 60 facadas do namorado e morre

Por Da Redação | São Benedito do Sul (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Lindsey da Silva, de 20 anos
Lindsey da Silva, de 20 anos

Um vídeo registrou os últimos momentos de Lindsey da Silva, de 20 anos, antes de ser morta a facadas pelo namorado. Nas imagens, a jovem aparece sorridente, dançando com uma amiga durante uma festa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu no bairro Pinheirópolis, onde Eduardo Santos de Melo Farias, de 24 anos, desferiu cerca de 60 golpes contra a vítima. Ele foi preso em flagrante e confessou o feminicídio, que teria sido motivado por ciúmes, segundo a Polícia Civil. O corpo de Lindsey será sepultado em São Benedito do Sul, na Zona da Mata Sul.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários