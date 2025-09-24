Gulherme Kong Pat: conheça o primeiro joseense na UFC

O lutador Guilherme “Kong” Pat, de São José dos Campos, conquistou um feito inédito para a cidade ao assinar contrato com o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo.
Invicto no cenário profissional, Kong chega ao Ultimate com um cartel de cinco vitórias em cinco lutas pelo LFA (Legacy Fighting Alliance), torneio considerado uma das principais portas de entrada para o UFC.
Com o acordo, Guilherme se torna o primeiro atleta joseense a integrar o plantel da organização. No Vale do Paraíba, ele se junta a Carlos Prates, de Taubaté, que também representa a região no maior palco do MMA mundial, competindo na categoria meio-médio (até 77 kg).
Kong atuará no peso pesado e já tem data marcada para a estreia. O lutador sobe ao octógono no dia 13 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde fará sua primeira luta oficial pelo UFC.