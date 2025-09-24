Gulherme Kong Pat: conheça o primeiro joseense na UFC

O lutador Guilherme “Kong” Pat, de São José dos Campos, conquistou um feito inédito para a cidade ao assinar contrato com o UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo.

Invicto no cenário profissional, Kong chega ao Ultimate com um cartel de cinco vitórias em cinco lutas pelo LFA (Legacy Fighting Alliance), torneio considerado uma das principais portas de entrada para o UFC.