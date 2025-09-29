'Fiz besteira'; marido mata esposa a facadas

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas pelo marido durante a madrugada desta quarta-feira (24). A enteada dele, de 16 anos, também foi esfaqueada e ficou ferida. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante.
O caso ocorreu em uma área rural de Jataizinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima foi identificada como Elaine da Silva Souza Viturino. De acordo com a Polícia Civil, Elaine e a filha sofreram golpes na cabeça e no pescoço.
Segundo o delegado Magno Miranda, o marido, de 30 anos, relatou que a discussão teria começado por causa de um celular. Em depoimento, ele afirmou que a esposa teria tentado agredi-lo com uma madeira e uma faca, e disse ter reagido. “Na hora fiquei tão cego que acabei fazendo essa barbaridade. Agi de cabeça quente”, declarou o suspeito.
Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que o casal estava junto havia cerca de dez anos e não costumava brigar. O homem não tinha antecedentes criminais.
A investigação também apura a denúncia de que o suspeito teria feito vídeos da enteada, de 16 anos. Caso a acusação seja confirmada, ele poderá responder por armazenamento de conteúdo infantil. A hipótese é de que a discussão entre o casal tenha começado após Elaine confrontá-lo sobre as gravações relatadas pela filha. O investigado, porém, nega ter produzido os vídeos.