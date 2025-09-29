'Fiz besteira'; marido mata esposa a facadas

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas pelo marido durante a madrugada desta quarta-feira (24). A enteada dele, de 16 anos, também foi esfaqueada e ficou ferida. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante.

O caso ocorreu em uma área rural de Jataizinho, no Norte Pioneiro do Paraná. A vítima foi identificada como Elaine da Silva Souza Viturino. De acordo com a Polícia Civil, Elaine e a filha sofreram golpes na cabeça e no pescoço.