Homem é atropelado após surto perto de shopping no Vale

Um homem sofreu um surto psicótico e provocou um grave acidente na tarde desta quarta-feira (24) nas proximidades do Shopping Eco Valle, em Lorena. De acordo com as primeiras informações, ele dirigia uma van de transporte da empresa Danilo quando invadiu um terreno próximo ao shopping. Logo depois, abandonou o veículo, correu até o viaduto no sentido Rio de Janeiro e se atirou em frente a uma carreta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caminhoneiro conseguiu desviar, mas o homem acabou caindo na pista e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido no local por equipes de emergência e levado à Santa Casa de Lorena ainda com vida.