DUTRA

Homem é atropelado após surto perto de shopping no Vale

Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente na Dutra
Acidente na Dutra

Um homem sofreu um surto psicótico e provocou um grave acidente na tarde desta quarta-feira (24) nas proximidades do Shopping Eco Valle, em Lorena. De acordo com as primeiras informações, ele dirigia uma van de transporte da empresa Danilo quando invadiu um terreno próximo ao shopping. Logo depois, abandonou o veículo, correu até o viaduto no sentido Rio de Janeiro e se atirou em frente a uma carreta.

O caminhoneiro conseguiu desviar, mas o homem acabou caindo na pista e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido no local por equipes de emergência e levado à Santa Casa de Lorena ainda com vida.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece atendimento sigiloso, gratuito e acolhedor. O serviço pode ser acessado pelo telefone 188.

A van foi localizada abandonada perto do shopping. A Polícia Rodoviária Federal e equipes de resgate permaneceram na ocorrência.

A identidade do homem não foi confirmada até o momento, e seu estado de saúde não havia sido atualizado até a última publicação.

