'Legado de ética'; adeus a Carlison, advogado de 35 anos

O advogado criminalista Carlison Jansen, de 35 anos, foi assassinado a tiros na cabeça na noite do dia 18 de setembro. A vítima estava acompanhada do filho de sete anos, que presenciou a execução, e morreu ainda no local.
O crime ocorreu em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na Rua Flávio Johnson, em frente à casa do advogado. Uma tia da criança também estava presente, mas não foi atingida. A esposa de Carlison, grávida do segundo filho do casal, aguarda o nascimento na próxima semana.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná (OAB/PR) emitiu nota oficial lamentando o assassinato, classificando-o como uma afronta não apenas à vítima, mas também ao livre exercício da advocacia e ao Estado Democrático de Direito.
“A OAB Paraná reitera que não tolerará qualquer atentado à advocacia e continuará vigilante para que esse crime não fique impune. A perda de Carlison Jansen é sentida por toda a advocacia paranaense, que se une em solidariedade e clama por respostas que tragam justiça e paz”, destacou a entidade.
Amigos, familiares e clientes também manifestaram pesar. Um sócio de longa data afirmou nunca ter recebido ameaças relacionadas à atuação profissional da vítima e classificou o episódio como inesperado e chocante. A empresa de Jansen divulgou comunicado ressaltando o legado de ética e dedicação do advogado.
Nas redes sociais, clientes e conhecidos se emocionaram com o caso. “Vai com Deus, descanse em paz, meu advogado”, escreveu um deles. Outra internauta destacou a dor da criança que presenciou a execução: “Essa criança vai carregar o trauma para o resto da vida. Meus sentimentos à família”.
As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e motivação do crime.