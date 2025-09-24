'Legado de ética'; adeus a Carlison, advogado de 35 anos

O advogado criminalista Carlison Jansen, de 35 anos, foi assassinado a tiros na cabeça na noite do dia 18 de setembro. A vítima estava acompanhada do filho de sete anos, que presenciou a execução, e morreu ainda no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na Rua Flávio Johnson, em frente à casa do advogado. Uma tia da criança também estava presente, mas não foi atingida. A esposa de Carlison, grávida do segundo filho do casal, aguarda o nascimento na próxima semana.