Mulher é espancada após flagrar marido beijando outro homem

Um homem foi detido no último sábado (20), suspeito de agredir e tentar enforcar a companheira após uma discussão. O caso terminou em denúncia de violência doméstica.

A ocorrência foi registrada na Gruta de Lourdes, em Maceió. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço, ouviu gritos vindos do apartamento onde estavam o casal e uma terceira pessoa.