27 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA

Mulher é espancada após flagrar marido beijando outro homem

Por Da Redação | Maceió
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi detido no último sábado (20), suspeito de agredir e tentar enforcar a companheira após uma discussão. O caso terminou em denúncia de violência doméstica.

A ocorrência foi registrada na Gruta de Lourdes, em Maceió. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço, ouviu gritos vindos do apartamento onde estavam o casal e uma terceira pessoa.

De acordo com a vítima, a agressão aconteceu depois que ela flagrou o companheiro beijando outro homem. Em seguida, foi atacada dentro do imóvel.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis adotadas.

