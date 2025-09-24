Menina de 17 anos morre eletrocutada ao tentar atravessar rua

Uma adolescente de 17 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada pela queda de um fio de alta tensão durante um temporal. A vítima não resistiu ao choque e morreu ainda no local.

O caso ocorreu nesta terça-feira (23), na Rua 20, no Setor Central de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao endereço, a jovem já estava inconsciente.