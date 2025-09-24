Menina de 17 anos morre eletrocutada ao tentar atravessar rua

Uma adolescente de 17 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada pela queda de um fio de alta tensão durante um temporal. A vítima não resistiu ao choque e morreu ainda no local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu nesta terça-feira (23), na Rua 20, no Setor Central de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao endereço, a jovem já estava inconsciente.
Testemunhas relataram que o fio energizado havia se rompido com a força da chuva e caído sobre a via. A adolescente tentava atravessar a rua quando recebeu a descarga.
A morte ocorreu em meio aos estragos causados pelo temporal que atingiu a capital goiana. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.