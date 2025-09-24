27 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Menina de 17 anos morre eletrocutada ao tentar atravessar rua

Por Da Redação | Goiânia
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Uma adolescente de 17 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica provocada pela queda de um fio de alta tensão durante um temporal. A vítima não resistiu ao choque e morreu ainda no local.

O caso ocorreu nesta terça-feira (23), na Rua 20, no Setor Central de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao endereço, a jovem já estava inconsciente.

Testemunhas relataram que o fio energizado havia se rompido com a força da chuva e caído sobre a via. A adolescente tentava atravessar a rua quando recebeu a descarga.

A morte ocorreu em meio aos estragos causados pelo temporal que atingiu a capital goiana. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

