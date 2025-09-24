Mulher vai pescar, mas é arrastada e morta por crocodilo

Uma mulher morreu após ser atacada por um crocodilo enquanto pescava em um rio. A vítima foi surpreendida pelo animal e arrastada para dentro da água, sem chances de defesa.

O caso aconteceu no Rio Gobari, em Odisha, na Índia, na última quinta-feira (18). A vítima, identificada como Laxmi Dalei, foi atacada diante de moradores da região, que presenciaram a cena, mas não conseguiram socorrê-la.