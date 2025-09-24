27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mulher vai pescar, mas é arrastada e morta por crocodilo

Por Da Redação | Odisha, Índia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mulher vai pescar, mas é arrastada e morta por crocodilo
Mulher vai pescar, mas é arrastada e morta por crocodilo

Uma mulher morreu após ser atacada por um crocodilo enquanto pescava em um rio. A vítima foi surpreendida pelo animal e arrastada para dentro da água, sem chances de defesa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Rio Gobari, em Odisha, na Índia, na última quinta-feira (18). A vítima, identificada como Laxmi Dalei, foi atacada diante de moradores da região, que presenciaram a cena, mas não conseguiram socorrê-la.

O corpo foi encontrado apenas dois dias depois, no sábado (20), próximo ao Parque Nacional Bhitarkanika — área que abriga cerca de 1.826 crocodilos de água salgada.

De acordo com autoridades locais, os animais costumam viver em harmonia com a comunidade, desde que não haja contato direto. No entanto, alertam que a segurança não pode ser garantida em áreas utilizadas para pesca. Laxmi deixou o marido e três filhas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários