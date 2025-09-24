Casal vira refém durante trilha e mulher é 4stuprad@

Um casal viveu horas de terror após ser rendido por três homens armados na tarde de domingo (21). Além de ter os pertences roubados, a mulher foi vítima de violência sexual durante a ação criminosa.

O crime aconteceu quando as vítimas deixavam a Praia de Itaquitanduva, no Parque Estadual Xixová Japuí, em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos abordaram o casal e os mantiveram sob ameaça até a noite.