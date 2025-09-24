27 de setembro de 2025
ATROCIDADE

Casal vira refém durante trilha e mulher é 4stuprad@

Por Da Redação | São Vicente
| Tempo de leitura: 1 min
Casal vira refém durante trilha e mulher é 4stuprad@
Um casal viveu horas de terror após ser rendido por três homens armados na tarde de domingo (21). Além de ter os pertences roubados, a mulher foi vítima de violência sexual durante a ação criminosa.

O crime aconteceu quando as vítimas deixavam a Praia de Itaquitanduva, no Parque Estadual Xixová Japuí, em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os criminosos abordaram o casal e os mantiveram sob ameaça até a noite.

Em determinado momento, os suspeitos separaram as vítimas. A mulher foi levada para a casa do companheiro, onde sofreu o abuso. Mais tarde, o homem também foi levado ao imóvel. No local, os dois foram amarrados enquanto os assaltantes reviravam os cômodos e levavam eletrônicos, eletrodomésticos e outros objetos de valor.

Após horas de tensão, o casal foi libertado e os criminosos fugiram levando os pertences. O caso foi registrado na Delegacia Sede de São Vicente como roubo, sequestro, cárcere privado e estupro.

Segundo a SSP, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no entorno do parque e investigações seguem em andamento para identificar e prender os responsáveis.

