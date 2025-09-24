149 presos não retornam após saída temporária na região

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informou nesta quarta-feira (24) que 149 detentos não voltaram às unidades prisionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte após a saída temporária autorizada pela Justiça. O número representa cerca de 4% dos beneficiados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No total, 3.642 presos do regime semiaberto tiveram o direito concedido entre os dias 16 e 22 de setembro. O prazo para retorno terminou às 18h da última segunda-feira (22).