27 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAIDINHA

149 presos não retornam após saída temporária na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
149 presos não voltaram
149 presos não voltaram

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informou nesta quarta-feira (24) que 149 detentos não voltaram às unidades prisionais do Vale do Paraíba e do Litoral Norte após a saída temporária autorizada pela Justiça. O número representa cerca de 4% dos beneficiados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No total, 3.642 presos do regime semiaberto tiveram o direito concedido entre os dias 16 e 22 de setembro. O prazo para retorno terminou às 18h da última segunda-feira (22).

De acordo com a SAP, quando um reeducando deixa de se apresentar, passa a ser considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto. Nesses casos, após a recaptura, o detento volta a cumprir pena no regime fechado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários