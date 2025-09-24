Adeus Guilherme; aos 30 anos, deixa família de luto no Vale

A partida de Guilherme Ferreira Guglielmeli, de apenas 30 anos, ocorrida nesta segunda-feira (22), causou profunda comoção entre familiares, amigos e internautas em Lorena. O jovem, descrito como uma pessoa alegre e querida por todos, perdeu a vida após sofrer um acidente de moto. Ele não resistiu aos traumas da queda, deixando uma lacuna irreparável na vida daqueles que o conheciam.

Segundo pessoas próximas, Guilherme estava praticando uma das atividades que mais amava: pilotar sua motocicleta. A notícia de sua morte repercutiu rapidamente nas redes sociais, onde mensagens de despedida e homenagens emocionadas passaram a ser compartilhadas.