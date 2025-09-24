27 de setembro de 2025
LUTO

Adeus Guilherme; aos 30 anos, deixa família de luto no Vale

Por Da Redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Ferreira Guglielmeli
Guilherme Ferreira Guglielmeli

A partida de Guilherme Ferreira Guglielmeli, de apenas 30 anos, ocorrida nesta segunda-feira (22), causou profunda comoção entre familiares, amigos e internautas em Lorena. O jovem, descrito como uma pessoa alegre e querida por todos, perdeu a vida após sofrer um acidente de moto. Ele não resistiu aos traumas da queda, deixando uma lacuna irreparável na vida daqueles que o conheciam.

Segundo pessoas próximas, Guilherme estava praticando uma das atividades que mais amava: pilotar sua motocicleta. A notícia de sua morte repercutiu rapidamente nas redes sociais, onde mensagens de despedida e homenagens emocionadas passaram a ser compartilhadas.

Nas publicações, amigos destacaram o carisma e a alegria de Guilherme, lembrando os momentos de risadas e convivência. “Poxa meu amigo, como é difícil entrar aqui e ver essa postagem que Deus te receba e que ele conforte o coração da sua mãezinha e toda sua família e amigos”, escreveu Mariana Barbosa. O velório e o enterro aconteceram nesta última terça-feira (23)

Comentários

Comentários