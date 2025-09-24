Criança emociona ao visitar Aparecida vestida de Nossa Senhora

A pequena Maria Clara roubou a cena nas redes sociais após visitar o Santuário Nacional de Aparecida vestida de Nossa Senhora. O vídeo, que rapidamente viralizou, mostra a menina com o manto azul e a coroa, chamando a atenção de fiéis e internautas pela doçura e devoção transmitida no gesto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nos comentários, muitos se emocionaram com a atitude da criança. “Coisa linda! Fiquei emocionada”, escreveu um seguidor. “Que lindeza”, comentou outro. Já um terceiro resumiu o sentimento geral: “Fofa demais”. A cena reforça a força da fé e a pureza das crianças em momentos de espiritualidade.